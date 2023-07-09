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Рогозин рассказал про атаки ВСУ на Запорожском направлении

Рогозин рассказал про атаки ВСУ на Запорожском направлении

По информации экс-главы «Роскосмоса» и руководителя группы «Царские волки» Дмитрия Рогозина, украинская армия продолжает артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Запорожской области, находящимся под контролем российских вооруженных сил.

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