Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Борисов
    Текст повторяется два раза. Это не первый раз Стоит быть внимательнееКП сменила утверж...
  • Алексей Васильев
    Ну, в принципе, сейчас еще нехилая программа по догазификации идет. Тоже весьма и весьма реальные бабки экономит.Какой прок для гр...
  • Юрий Шимко
    Хорошо прогнулся. Вот только откуда в России миллиардеров столько и зарплаты растут только у депутатов, Миллеров, да ...Какой прок для гр...

Медведев предложил "подождать вменяемых" для переговоров с Киевом

Медведев предложил "подождать вменяемых" для переговоров с Киевом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своей статье, опубликованной на страницах газеты "Коммерсант" объяснил, почему считает переговоры с действующей политической элитой Украины бессмысленными.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Алекс ZLOYBOY
Во! "Голос прорезался" у курилки! Сказанул такое! (Чо мы и без него давно уже знали)))... Сидел себе тихо, и на тебе! Ведь чем знаменит тов. Медведев: Чётко и качественно грел трон, пока (по Конституции), Сам изображал Премьера, "разбил супостата сукашвили" и сделал тайным Гером России тов. Табуреткина, заставил нас круглогодично жить по зимнему времени, убрал "за недоверие" нашего городничего тов. Лужкова, переименовал милицию в полицию, отлил что-то в мраморе и "застолбил" великолепнейшую финансовую "константу": "Денег нет, но вы держитесь!" (как оказалось, деньги в закромах есть, и деньги немалые, как говорил тов. О.Бендер)... Так что после таких "государственных напрягов" - теперь можно и про укурину мяукнуть...

Картина дня

наверх