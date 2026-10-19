К 19 октября 2026 года в Самарской области отопление включено в 20 153 многоквартирных домах и 2 427 школах и детских садах, а полностью подача тепла завершена в 32 муниципальных образованиях.
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