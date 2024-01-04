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Ночь 4 января стала самой морозной в Москве с начала зимы

Ночь 4 января стала самой морозной в Москве с начала зимы

ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров Ночь 4 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура в столице опустилась до 27 градусов мороза, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем канале в Telegram.

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