Ночь 4 января стала самой морозной в Москве с начала зимы

ТАСС/NEWS.ru/Сергей Петров Ночь 4 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, температура в столице опустилась до 27 градусов мороза, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем канале в Telegram.