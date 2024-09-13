Многие их недооценивают: способы снизить давление без лекарств назвал кардиолог Гаглошвили

Если у вас периодически повышается давление, есть способы вернуть показатели в норму. Врач-кардиолог в своей новой книге о гипертонии и атеросклерозе рассказал о пяти эффективных нелекарственных методах снижения давления.
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