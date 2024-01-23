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RT Russia

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«От затяжного конфликта проиграют все»: 14-кратную чемпионку России в спринтерском беге выгнали со сборов в Новогорске

«От затяжного конфликта проиграют все»: 14-кратную чемпионку России в спринтерском беге выгнали со сборов в Новогорске

14-кратную чемпионку России в спринтерском беге Кристину Макаренко, а также её мужа, барьериста Артёма Макаренко и многоборца Арсения Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за нежелания посещать построения команды.

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