«От затяжного конфликта проиграют все»: 14-кратную чемпионку России в спринтерском беге выгнали со сборов в Новогорске

14-кратную чемпионку России в спринтерском беге Кристину Макаренко, а также её мужа, барьериста Артёма Макаренко и многоборца Арсения Елфимова выгнали со сборов в Новогорске из-за нежелания посещать построения команды.
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