Путину нужна вся мирная европа. Интервью с легендарным Авантюристом. Часть 1

00:00 Легендарная личность – Михаил Муравьев 02:14 Про эмиграцию 02:31 Консультации верхам 02:52 Куда же пропал 06:37 Реакция Медведева 10:04 Сценарии будущего 15:05 Мультики путина 17:41 Источники дохода 19:01 Северный поток 20:52 Злая собака, которая где-то в стороне ходит 22:58 Мы вам и спг достанем 24:17 средний класс 26:51 Как стать ватником 30:06 37 миллиардов долларов 30:57 Слабые места России Добрый день уважаемые зрители! Сегодня у нас на интервью просто легендарная личность – Михаил Муравьев, известный в интернете как Авантюрист.