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Тренер «Факела» — о скандальном пенальти «Зенита»: «Это нас не сломает! Но такого быть не должно»

Тренер «Факела» — о скандальном пенальти «Зенита»: «Это нас не сломает! Но такого быть не должно»

Главный тренер «Факела» Олег Василенко опубликовал в соцсети комментарий, посвященный вчерашнему матчу с «Зенитом» в рамках 6-го тура РПЛ.

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