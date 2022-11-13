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Кристофер Мартинс: «Спартак» доказал, что будет бороться за чемпионство»

Кристофер Мартинс заявил, что «Спартак» будет бороться с «Зенитом» за победу в Мир РПЛ. «Спартак» доказал, что может и будет бороться за чемпионство», – сказал полузащитник красно-белых.

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