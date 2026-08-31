Канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали во время визита на балтийский курорт

Канцлер Германии Фридрих Мерц подвергся освистыванию и протестам во время своего предвыборного визита на курортный город Кюлунгсборн в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, передаёт издание T-online.
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