Красноярские бизнесмены рассказали, как пережили августовский дефолт-98

В четверг, 17 августа, исполнилось 25 лет со дня дефолта 1998 года. Технический дефолт привел к обесцениванию российского рубля и увенчал собой экономический кризис, который, по мнению некоторых, стал одним из самых тяжелых в истории России.
В четверг, 17 августа, исполнилось 25 лет со дня дефолта 1998 года. Технический дефолт привел к обесцениванию российского рубля и увенчал собой экономический кризис, который, по мнению некоторых, стал одним из самых тяжелых в истории России.
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