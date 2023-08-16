НГС - Красноярск

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  • Иван
    Терехов вообще умный мужик, в губернаторы идет. Кто знал, что в таблетках перед сном мухоморы есть5 человек отравил...
  • DenSir
    да просто хочет Москва к рукам прибрать местные фирмы и дело в шляпе«Русгидро» купила...

Красноярские бизнесмены рассказали, как пережили августовский дефолт-98

Красноярские бизнесмены рассказали, как пережили августовский дефолт-98

В четверг, 17 августа, исполнилось 25 лет со дня дефолта 1998 года. Технический дефолт привел к обесцениванию российского рубля и увенчал собой экономический кризис, который, по мнению некоторых, стал одним из самых тяжелых в истории России.

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