Весна пришла 🌺 Ура, дождались! И праздников сегодня столько, что устанешь отмечать. Держите весь список дат на 1 марта: 💐 Праздник прихода весны 💐 День предвкушения тепла 💐 День "Поделись улыбкой" 💐 Всемирный день комплимента 💐 День кошек + День зеленоградского кота 💐 Всероссийский день индустрии сна / День матраса 💐 Всемирный день иммунитета 💐 День бариста 💐 Всемирный день музыкальной терапии 💐 Всемирный день морских трав 💐 День борьбы с наркобизнесом 💐 Мусульманский праздник "Рамадан" 💐 День планирования путешествия в одиночку 💐 День "Ноль дискриминации" 💐 День джигита 💐 День открытых данных 💐 Международный день инвалидов-колясочников 💐 День пива 💐 День борьбы за мир 💐 День фруктового компота 💐 День планирования свадьбы 💐 День защиты лошадей 💐 День генеалогии 💐 День обновления 💐 День профессиональных инженеров Фуууух, вот это день! А если учесть, что там еще куча локальных дат типа дней государственности, 1 марта максимально накачано поводами купить тортик и устроить посиделки с друзьями.