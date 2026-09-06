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Татар-информ

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Губерниев назвал российских фигуристов лучшими в мире после триумфа в Токио

Губерниев назвал российских фигуристов лучшими в мире после триумфа в Токио

Фото: guberniev.tv Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил выступление российских фигуристов на турнире серии «Челленджер» Kinoshita Group Cup в Токио, где они выступали в нейтральном статусе.

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