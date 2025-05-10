Бенуа Гру: «У «Локомотива» прекрасная оборона, но не могу сказать того же об их вратаре. Задача – проверить его»

– Перед сезоном вы говорили, что изучали игру финалистов – «Локомотива» и «Металлурга». Что можете сказать о ярославцах сейчас? – В прошлом сезоне и «Металлург», и «Локомотив» меня впечатлили, а также тот хоккей, что они показали.