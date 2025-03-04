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Аргументы недели

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Вэнс: Вашингтон вместе с Москвой работает над мирным договором по Украине

Вэнс: Вашингтон вместе с Москвой работает над мирным договором по Украине

Вашингтон вместе с Москвой работает над мирным договором по Украине. С соответствующим заявлением выступил в ходе интервью телевизионному каналу Fox News вице-президент Соединенных Штатов Джеймс Дэвид Вэнс.

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