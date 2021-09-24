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Конгресс США одобрил инициативу о новых санкциях против "Северного потока - 2"

Конгресс США одобрил инициативу о новых санкциях против "Северного потока - 2"

Палата представителей Конгресса США в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, приняла законодательную инициативу о новых санкциях против газопровода "Северный поток - 2, сообщает телеканал C-SPAN.

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