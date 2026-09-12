Гватемала: три человека были убиты и еще один ранен в результате инцидента со стрельбой на 2-й улице, между 5-й и 6-й авеню, в Эль-Мескиталь, зона 12 Вилья-Нуэва, департамент Гватемала, в ночь с 11 на 12 сентября.