Обозреватель FAZ: обмен в Анкаре — успех для Путина и роковая ошибка Германии

Германия показала, что на неё можно надавить и получить желаемое. Комментатор Frankfurter Allgemeine остался недоволен обменом заключёнными с Россией, так как Москва, по его мнению, выиграла больше: заставила Берлин отбросить в сторону судебное решение, показала слабость ФРГ и самое худшее — показала людям, работающим на Россию, что их не бросят и будут бороться за них до конца.