Шестой флот США опять поплывет к «берегам Белоруссии»

В Госдепе обещают Минску решительный ответ из-за ситуации вокруг Украины Светлана Гомзикова Фото: Picture alliance / Jürgen Schwen/ ТАСС Минск ожидают серьезные последствия, если Россия использует белорусскую территорию для «нападения» на Украину.