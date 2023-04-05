Читатели Welt раскритиковали Бербок за слова о вступлении Финляндии в НАТО из-за России

Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Финляндия не присоединилась бы к блоку НАТО, если бы «Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка», была встречена резкой критикой среди читателей издания Die Welt.
Заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Финляндия не присоединилась бы к блоку НАТО, если бы «Россия не нарушила все правила международного и европейского порядка», была встречена резкой критикой среди читателей издания Die Welt.
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