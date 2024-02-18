19 февраля школьники первой смены и студенты колледжей в Карагандинской области учатся дистанционно

Об этом сообщают в управлении образования карагандинского региона. Смена формата обучения связана с неблагоприятными погодными условиями: в Карагандинской области сохраняются суровые морозы, передает ekaraganda.
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