«Путин, сдавайся!». Украина и США после удара по Москве предлагают «перемирие»

W

Walery

Что означает такое прозападное перемирие = это получается как амнистия необандеровщине? Опять...! Неужели борьбу с бандитами в прядке СВО аннулируем? Опять новые сделки и новые договорняки на которых далеко не поедем... Доверяться Америке и тем более ЕС = это себя не уважать. Нам разве не достаточно унижений от мигрантов и диаспор?