Политнавигатор Предложение России о перемирии, выглядящее как издевательство после ночного удара по Москве.
«Путин, сдавайся!». Украина и США после удара по Москве предлагают «перемирие»
Комментарии
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Людмила Лиханова
СТРАННО: ПЫТАЮСЬ ДАТЬ ОТВЕТ АНАТОЛИЮ РЯБЕНКО, НО...ОН НЕ ПРОХОДИТ.
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5 час.
W
Walery
Что означает такое прозападное перемирие = это получается как амнистия необандеровщине? Опять...! Неужели борьбу с бандитами в прядке СВО аннулируем? Опять новые сделки и новые договорняки на которых далеко не поедем... Доверяться Америке и тем более ЕС = это себя не уважать. Нам разве не достаточно унижений от мигрантов и диаспор?
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3 час.
Галина Малыхина
Наглость не знает границ...
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1 час.
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