Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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«Путин, сдавайся!». Украина и США после удара по Москве предлагают «перемирие»

«Путин, сдавайся!». Украина и США после удара по Москве предлагают «перемирие»

Политнавигатор Предложение России о перемирии, выглядящее как издевательство после ночного удара по Москве.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
СТРАННО: ПЫТАЮСЬ ДАТЬ ОТВЕТ АНАТОЛИЮ РЯБЕНКО, НО...ОН НЕ ПРОХОДИТ.
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5 час.
W
Walery
Что означает такое прозападное перемирие = это получается как амнистия необандеровщине?  Опять...!    Неужели борьбу с бандитами в прядке СВО аннулируем?   Опять новые сделки и новые договорняки на которых далеко не поедем...  Доверяться Америке и тем более ЕС = это себя не уважать.  Нам разве не достаточно унижений от мигрантов и диаспор?
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3 час.
Галина Малыхина
Наглость не знает границ...
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1 час.
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