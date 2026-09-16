All 4 Seasons Of Reacher, Ranked

Like the Lee Child books, Reacher can be hit and miss to say the least. Here's our definitive ranking of the best and worst of the show so far.
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