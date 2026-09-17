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За рулем

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Новый седан Geely почти не жжет бензин в городе и стоит всего полтора миллиона

Новый седан Geely почти не жжет бензин в городе и стоит всего полтора миллиона

Geely Preface Plus поступил на китайский рынок с ценой от 115 700 юаней (с учетом скидок), что в пересчете по курсу составляет 1,46 млн рублей.

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