Путин передает привет — США угодили в крайне неприятную ситуацию

Sergiy Che

В этом нет особого резона: Россия экспортирует в США минеральных удобрений на несколько сотен миллионов долларов, в Европейский союз – на несколько миллиардов. Если взять всю внешнюю торговлю, это, по сути, капля в море. К тому же оплата за них ещё не переведена в рубли, в отличие от природного газа. Да, в моменте можно получить какую-то прибыль, зато в долгосрочной перспективе импорт русских удобрений всё равно заменят... Гораздо приятнее играть на нервах пиндосской, скажем администрации в канун и так не простых бвыборов Байден - Трамп и иметь возможность всегда повлиять на весь электорат штатов с высоким уровнем зависимости от С/Х и фермеров-аграриев... 😉