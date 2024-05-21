США угодили в крайне неприятную ситуацию, связанную с Россией. Такими данными поделились журналисты из КНР.
Путин передает привет — США угодили в крайне неприятную ситуацию
Комментарии
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Eduard
Хотя бы за рубли оплату придумали! А тр мы бы им поставляли всё за деньни их,а они их украли,нормальная торговля?
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21 час.
Natalija Osminina
Неужели Вы не понимаете, что это была искусно расставленная Путиным ловушка? В которую и угодила Европа.
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20 час.
Sergiy Che
В этом нет особого резона: Россия экспортирует в США минеральных удобрений на несколько сотен миллионов долларов, в Европейский союз – на несколько миллиардов. Если взять всю внешнюю торговлю, это, по сути, капля в море. К тому же оплата за них ещё не переведена в рубли, в отличие от природного газа. Да, в моменте можно получить какую-то прибыль, зато в долгосрочной перспективе импорт русских удобрений всё равно заменят... Гораздо приятнее играть на нервах пиндосской, скажем администрации в канун и так не простых бвыборов Байден - Трамп и иметь возможность всегда повлиять на весь электорат штатов с высоким уровнем зависимости от С/Х и фермеров-аграриев... 😉
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17 час.
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