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Закон, порядок, государство

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Лучшую снайперскую пару ЮВО выявили в ходе состязаний в Армении

Лучшую снайперскую пару ЮВО выявили в ходе состязаний в Армении

Соревнование проходило в три этапа, на которых участники выполнили комплекс упражнений, поразили мишени на разных дистанциях и в разных положениях таких, как: стрельба с напарника, стрельба из неудобного положения, а также стрельба из положения лежа.

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