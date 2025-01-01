2024-й в очередной раз доказал, что «сплочение общества и взаимная поддержка позволяют справляться с любыми вызовами».
Мишустин: сплочение общества позволяет справляться с любыми вызовами
Комментарии
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Игорь Егоров
Господину Мишустину надо помнить, что есть Указ президента о полном обеспечении всех потребностей СВО в области вооружения, оснащения техникой и всей необходимой одеждой со стороны государства и это есть основа на которой народ сплачивается. Все остальное это личная потребность каждого человека, помочь нашим бойцам восстановить их здоровье и адаптировать их в мирную жизнь.
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