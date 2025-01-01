Мишустин: сплочение общества позволяет справляться с любыми вызовами

Игорь Егоров

Господину Мишустину надо помнить, что есть Указ президента о полном обеспечении всех потребностей СВО в области вооружения, оснащения техникой и всей необходимой одеждой со стороны государства и это есть основа на которой народ сплачивается. Все остальное это личная потребность каждого человека, помочь нашим бойцам восстановить их здоровье и адаптировать их в мирную жизнь.