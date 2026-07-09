Борьба с бесплодием, депутатские премии и ГОСТ для салонов красоты

- Теперь мигранты должны содержать себя и семьи на уровне не ниже прожиточного минимума с региональным коэффициентом; - Число случаев бесплодия у женщин в возрасте от 35 до 49 лет по всему миру может увеличиться на 48,58% к 2036 году; - Минпросвещения РФ разрешило школам сокращать часы по ряду предметов для адаптации первоклассников; - С 1 декабря вступит в силу ГОСТ на услуги детям в салонах красоты; - Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин пожаловался на утечку информации о досрочных депутатских премиях.