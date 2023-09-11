США и Вьетнам заявили о необходимости справедливого и прочного мира на Украине

Александр Макеев

Прочный мир на территории бывшей нацистской Украины наступит тогда, когда вся эта территория будет полностью денацифицирована, и после этого отдельными областями войдёт в состав Российской Федерации. С исчезновением навсегда топонима "Украина" с политической карты мира!