США и Вьетнам заявили о необходимости справедливого и прочного мира на Украине
США и Вьетнам выступили за установление справедливого и прочного мира на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Соединенных Штатов Джо Байдена и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга, передает РИА Новости.
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Прочный мир на территории бывшей нацистской Украины наступит тогда, когда вся эта территория будет полностью денацифицирована, и после этого отдельными областями войдёт в состав Российской Федерации. С исчезновением навсегда топонима "Украина" с политической карты мира!
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