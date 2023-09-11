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США и Вьетнам заявили о необходимости справедливого и прочного мира на Украине

США и Вьетнам заявили о необходимости справедливого и прочного мира на Украине

США и Вьетнам выступили за установление справедливого и прочного мира на Украине. Об этом сообщается в совместном заявлении лидеров двух стран - президента Соединенных Штатов Джо Байдена и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Нгуена Фу Чонга, передает РИА Новости.

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Комментарии
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Александр Макеев
Прочный мир на территории бывшей нацистской Украины наступит тогда, когда вся эта территория будет полностью денацифицирована, и после этого отдельными областями войдёт в состав Российской Федерации. С исчезновением навсегда топонима &quot;Украина&quot; с политической карты мира!
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