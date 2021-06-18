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В Киеве началось прощание с иллюзиями по итогам встречи Путина с Байденом

В Киеве началось прощание с иллюзиями по итогам встречи Путина с Байденом

Женевская встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена показала, что мир нуждается в России. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил эксперт киевского Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

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