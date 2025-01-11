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Опубликованы подробные фото GeForce RTX 5090 Founders Edition — мощной и компактной Можно с...

Опубликованы подробные фото GeForce RTX 5090 Founders Edition — мощной и компактной Можно с...

Опубликованы подробные фото GeForce RTX 5090 Founders Edition — мощной и компактнойМожно скептически относиться к некоторым заявлениям Nvidia, таким как то, что видеокарта GeForce RTX 5070 за $549 обеспечивает производительность на уровне GeForce RTX 4090 за $1599.

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