Опубликованы подробные фото GeForce RTX 5090 Founders Edition — мощной и компактной Можно с...

Опубликованы подробные фото GeForce RTX 5090 Founders Edition — мощной и компактнойМожно скептически относиться к некоторым заявлениям Nvidia, таким как то, что видеокарта GeForce RTX 5070 за $549 обеспечивает производительность на уровне GeForce RTX 4090 за $1599.