Масленица на диете. Россиянам рассказали, как снизить калорийность блинов

В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить калорийность блинов, сообщает PRIMPRESS. Для этого специалисты порекомендовали вместо белой пшеничной муки высшего сорта использовать овсяную, ячменную или их смесь вместо белой пшеничной.
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