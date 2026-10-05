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ФедералПресс

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Приморье накроет циклон: синоптики рассказали, когда стихия отступит

Приморье накроет циклон: синоптики рассказали, когда стихия отступит

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября, ФедералПресс. В начале текущей недели Приморский край попал под влияние циклона, который движется над Японским морем вдоль побережья.

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