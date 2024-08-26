ВСУ потеряют лучшие оставшиеся резервы в Курской области, в то время как США не смогут предпринять каких-либо решительных действий для предотвращения этой ситуации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.
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