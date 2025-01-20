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"Детей грабят в центре Москвы": Новые "подвиги" юных мигрантов попали в Сеть

"Детей грабят в центре Москвы": Новые "подвиги" юных мигрантов попали в Сеть

Царьград Фото: коллаж Царьграда Новые "подвиги" юных мигрантов попали в Сеть. Москвич вступился за двух подростков, на которых напали хулиганы: "Детей грабят в центре Москвы".

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Всех урюков срочно этапом домой с выблядками всем стадом.
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1 час.
Юрий Селиванов
По Москве (столице нашей Родины между прочим) бродя банды малолетних зверьков, выкормышей мигрантов и нападают на коренных жителей в целях избить и ограбить. Представляете, что творится в регионах. Кто способен навести порядок в нашей стране, где та сильная законодательная рука. Попытки контролировать ситуацию посредством народных дружин не всегда эффективна их сразу называют фашистами/скинхедами и у властей находятся силы и средства завести на них уголовные дела.
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54 мин.

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