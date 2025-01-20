"Детей грабят в центре Москвы": Новые "подвиги" юных мигрантов попали в Сеть

Пока не поздно надо гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных вместе со своим выводком ....иначе эта азиатская саранча и прочие горные ишаки сожрут Россию....Они нам НЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ..НЕХРЕН РАЗДАВАТЬ ГРАЖДАНСТВО РОССИИ НАПРАВО И НАЛЕВО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Юрий Селиванов

По Москве (столице нашей Родины между прочим) бродя банды малолетних зверьков, выкормышей мигрантов и нападают на коренных жителей в целях избить и ограбить. Представляете, что творится в регионах. Кто способен навести порядок в нашей стране, где та сильная законодательная рука. Попытки контролировать ситуацию посредством народных дружин не всегда эффективна их сразу называют фашистами/скинхедами и у властей находятся силы и средства завести на них уголовные дела.