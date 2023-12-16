Noticias Urbanas: Аргентина передаст Киеву два неисправных вертолета Ми-171

Новое правительство Аргентины рассматривает возможность передачи Украине двух транспортных вертолетов Ми-171Е, купленных у России в 2011 году для снабжения полярных станций в Антарктиде и выполнения поисково-спасательных работ.
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