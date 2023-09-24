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Топ-5 правил стиля для высоких девушек

Топ-5 правил стиля для высоких девушек

Топ-5 правил стиля для высоких девушекВысокий рост можно сравнить с выигрышем в лотерее. Кажется, что в этом случае можно носить все: оверсайз, мини или макси, облегающий или расслабленный силуэт — любая вещь смотрится как на модели на подиуме.

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