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Тренер «Ливерпуля» после 0:3 от «Манчестер Сити»: «Сегодня мы сыграли два матча»

Тренер «Ливерпуля» после 0:3 от «Манчестер Сити»: «Сегодня мы сыграли два матча»

Главный тренер «Ливерпуля» Андони Ираола прокомментировал домашнее поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 6-го тура АПЛ.

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