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«Отец пришёл на его спектакль, но они так и остались чужими»: почему Артур Ваха не смог сблизиться с родным человеком

«Отец пришёл на его спектакль, но они так и остались чужими»: почему Артур Ваха не смог сблизиться с родным человеком

Отец Артура Вахи однажды пришёл посмотреть, как сын играет на сцене. Казалось бы, у двух актёров наконец появился общий повод для разговора.

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