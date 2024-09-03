В Улан-Удэ школьник с игрушечным автоматом и в каске напугал прохожих

В Улан-Удэ одетый в балаклаву и каску школьник с автоматом напугал прохожих местных жителей.Видео со странным поведением подростка появилось в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».
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