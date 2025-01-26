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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Стипендияне яшәү минимумына кадәр арттыру турында закон проекты Дәүләт Думасына кертелде

Дәүләт Думасының депутатлар төркеме һәм сенатор Елена Афанасьева көндезге бүлектә белем алучы студентларның стипендиясен Россия буенча тулаем алганда яшәү минимумы дәрәҗәсеннән дә кимрәк булмаган күләмдә билгеләргә тәкъдим итте.

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