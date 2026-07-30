Заместитель мэра Москвы Ракова: на бюджетные места в колледжах зачислены все желающие девятиклассники

26 июля в столице завершился основной этап приёмной кампании в городские колледжи. По его итогам все московские выпускники 9-х классов, выбравшие путь среднего профессионального образования, успешно зачислены на бесплатные отделения по интересующим их специальностям.
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