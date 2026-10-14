Британская нефтегазовая компания Borders & Southern Petroleum получила £2 млн от анонимного инвестора с Ближнего Востока для продолжения геологоразведочных работ на фоне обострения спора между Великобританией и Аргентиной вокруг разработки месторождений у Фолклендских островов.