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"Накрыло эстонцев, литовцев и немцев": Санавиация НАТО направляется к границе

"Накрыло эстонцев, литовцев и немцев": Санавиация НАТО направляется к границе

Фото: Коллаж Царьграда30K прочтений Вчера Передний оборонительный край в Угледаре решили сровнять с землей: наносятся невероятно мощные удары.

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