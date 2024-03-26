В отношении мужа экс-директора "Новой Голландии" возбудили уголовное дело из-за его постов о теракте в "Крокусе"

В отношении художника и декоратора Николая Конашенка, мужа экс-директора культурного пространства "Новая Голландия" в Санкт-Петербурге Роксаны Шатуновской, возбудили уголовное дело о публичном оправдании терроризма из-за его постов в социальных сетях о теракте в "Крокус Сити Холле".