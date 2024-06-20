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Крымское информационное агентство

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В Крыму прошёл пленэр по пушкинским местам

В Крыму прошёл пленэр по пушкинским местам

Члены Крымского республиканского отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России» приняли участие в пленэре по пушкинским местам в Крыму в рамках культурно-просветительского проекта «Прекрасны вы, брега Тавриды!» Проект посвящён 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

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