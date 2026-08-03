Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Study Finds Daily Marijuana Use Surpasses Daily Alcohol Consumption Among US Adults

Study Finds Daily Marijuana Use Surpasses Daily Alcohol Consumption Among US Adults

Study Finds Daily Marijuana Use Surpasses Daily Alcohol Consumption Among US Adults Authored by Bryan Hyde via American Greatness, Daily or near-daily marijuana use has surpassed daily alcohol consumption in the United States, reaching 20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии