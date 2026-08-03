Study Finds Daily Marijuana Use Surpasses Daily Alcohol Consumption Among US Adults Authored by Bryan Hyde via American Greatness, Daily or near-daily marijuana use has surpassed daily alcohol consumption in the United States, reaching 20.
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