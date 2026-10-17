ВС РФ освободили Доброполье, Сергеевку и Первомайское на западе ДНР Накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину на совещании во вспомогательном пункте управления об установлении российскими войсками полного контроля и освобождении от украинских сил ряда населённых пунктов в зоне проведения СВО.
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