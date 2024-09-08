Сборная России по футболу вылетела из Вьетнама после отмены матча

Самолет с российской футбольной сборной вылетел из Ханоя, как сообщается в Telegram-канале команды.Команда находилась во Вьетнаме с 4 сентября для участия в товарищеском турнире LPBank Cup 2024, где одержала победу над командой Вьетнама со счетом 3:0.