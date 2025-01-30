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Закон, порядок, государство

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В Калининградской области гранатометчики и снайперы морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы

В Калининградской области гранатометчики и снайперы морской пехоты Балтийского флота провели боевые стрельбы

Военнослужащие БФ приняли участие в тактических занятиях, основанных на опыте специальной военной операции, в ходе которых на практике изучили различные способы передвижения на поле боя с учетом рельефа и плотности огня «противника».

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